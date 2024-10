сегодня



Новое видео AS I LAY DYING



Whitewashed Tomb, новое видео группы AS I LAY DYING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Through Storms Ahead", выходящего 15 ноября на Napalm Records:



01. Permanence

02. A Broken Reflection

03. Burden

04. We Are The Dead (feat. Alex Terrible, Tom Barber)

05. Whitewashed Tomb

06. Through Storms Ahead

07. The Void Within

08. Strength To Survive

09. Gears That Never Stop

10. The Cave We Fear To Enter

11. Taken From Nothing http://www.asilaydying.com







