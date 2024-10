сегодня



Тур-менеджер AS I LAY DYING отказался с ними работать



Сразу после новостей об уходе из AS I LAY DYING басиста, менеджер группы, Alex Kendrick, сообщил, что больше не работает с коллективом. Также некоторые площадки в Европе стали сообщать, что грядущий тур не состоится:



«Я больше не работаю в AS I LAY DYING — я не хочу, чтобы мне задавали вопросы, и не буду на них отвечать. У меня остались воспоминания на всю жизнь, которые никогда не забудутся, но моя глава книги завершена. Я желаю всем удачи и, очевидно, я все еще зажигаю с Phil'ом».







