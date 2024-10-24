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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
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As I Lay Dying

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24 окт 2024 : 		 Тур-менеджер AS I LAY DYING отказался с ними работать

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18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

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14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

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9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

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15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста
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Тур-менеджер AS I LAY DYING отказался с ними работать



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Сразу после новостей об уходе из AS I LAY DYING басиста, менеджер группы, Alex Kendrick, сообщил, что больше не работает с коллективом. Также некоторые площадки в Европе стали сообщать, что грядущий тур не состоится:

«Я больше не работаю в AS I LAY DYING — я не хочу, чтобы мне задавали вопросы, и не буду на них отвечать. У меня остались воспоминания на всю жизнь, которые никогда не забудутся, но моя глава книги завершена. Я желаю всем удачи и, очевидно, я все еще зажигаю с Phil'ом».

Tour Manager ALEX KENDRICK




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24 окт 2024
Lord Iscariah
Походу опять Ламбезису в голову стероиды ударили хД
24 окт 2024
F
Fo0x
Не усики, а пропуск в трусики

просмотров: 225

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