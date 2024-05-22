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*Новое видео NIGHTWISH 27
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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As I Lay Dying

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22 май 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

9 апр 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов из группы

14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

19 июл 2023 : 		 AS I LAY DYING в Европе

17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера

9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

21 июл 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников

21 июн 2022 : 		 AS I LAY DYING расстались с барабанщиком

14 июн 2022 : 		 Новый состав AS I LAY DYING дебютировал на сцене

17 май 2022 : 		 AS I LAY DYING покинул басист

15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

24 сен 2021 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста

6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист

23 июн 2021 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING обвиняют в поджоге

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

5 янв 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING: «Бубенцы в порядке!»

19 дек 2020 : 		 Вокалист AS I LAY DYING немного угорел

13 май 2020 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

30 мар 2020 : 		 Нереализованный трек AS I LAY DYING

17 дек 2019 : 		 Гитарист AS I LAY DYING об отношениях с вокалистом
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Новое видео AS I LAY DYING



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"Burden", новое видео группы AS I LAY DYING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Napalm Records.




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22 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Надеялся на то, что пидорские припевы исчезнут вместе с тем басистом, но нет, жаль.

просмотров: 111

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