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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 43
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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As I Lay Dying

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25 окт 2024 : 		 Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу

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15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING
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Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу



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Барабанщик AS I LAY DYING Nick Pierce сообщил о своем уходе из коллектива:

«С этого момента я больше не играю на барабанах в AS I LAY DYING. Это далеко не тот финал, который я ожидал, и я чувствую, что мне нужно дистанцироваться от коллектива, чтобы сохранить свое личное здоровье и целостность».

Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто поддерживал и следил за мной на протяжении всего этого пути. Моей целью всегда было и будет создание незабываемых воспоминаний с моими друзьями и написание музыки, которая действительно найдет отклик у наших поклонников. Я горжусь тем, чего мне удалось достичь в гастрольном туре, а также в написании и записи ударных для нового альбома.

Забегая вперед, скажу, что я очень хочу продолжить свою карьеру барабанщика и заняться тем, что я люблю больше всего — созданием музыки. Мой гастрольный и сессионный график сейчас активно открыт для новых возможностей».




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