сегодня



Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу



Барабанщик AS I LAY DYING Nick Pierce сообщил о своем уходе из коллектива:



«С этого момента я больше не играю на барабанах в AS I LAY DYING. Это далеко не тот финал, который я ожидал, и я чувствую, что мне нужно дистанцироваться от коллектива, чтобы сохранить свое личное здоровье и целостность».



Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто поддерживал и следил за мной на протяжении всего этого пути. Моей целью всегда было и будет создание незабываемых воспоминаний с моими друзьями и написание музыки, которая действительно найдет отклик у наших поклонников. Я горжусь тем, чего мне удалось достичь в гастрольном туре, а также в написании и записи ударных для нового альбома.



Забегая вперед, скажу, что я очень хочу продолжить свою карьеру барабанщика и заняться тем, что я люблю больше всего — созданием музыки. Мой гастрольный и сессионный график сейчас активно открыт для новых возможностей».





