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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 26
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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As I Lay Dying

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3 ноя 2024 : 		 PHIL SGROSSO покинул состав AS I LAY DYING

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13 сен 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

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23 май 2024 : 		 AS I LAY DYING в Азии

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18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

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14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

19 июл 2023 : 		 AS I LAY DYING в Европе

17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

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26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

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9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

21 июл 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников

21 июн 2022 : 		 AS I LAY DYING расстались с барабанщиком

14 июн 2022 : 		 Новый состав AS I LAY DYING дебютировал на сцене

17 май 2022 : 		 AS I LAY DYING покинул басист
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PHIL SGROSSO покинул состав AS I LAY DYING



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PHIL SGROSSO также сообщил, что покидает состав AS I LAY DYING:

«Привет всем,

Спасибо за ваше терпение, поскольку я взял время собраться с мыслями, прежде чем рассказать о текущем состоянии AS I LAY DYING.

Последние события, включая уход участников группы и отмену нашего европейского тура в связи с выходом нового альбома, показали, что мы находимся в сложной и серьезной ситуации. Проще говоря, недавние действия показали, что AS I LAY DYING больше не являются здоровой или безопасной средой для всех, кто в ней участвует — как в творческом, так и в личном или профессиональном плане. После того, как я стал свидетелем некоторых сомнительных моделей поведения, я понял, что больше не могу с чистой совестью допускать дальнейшие действия, которые могут негативно повлиять на всех, кто работает в этом пространстве. По этим причинам я считаю, что в моих интересах полностью дистанцироваться от AS I LAY DYING, как в творческом, так и в личном плане.

Я также хочу выразить свою полную поддержку Ryan'у, Ken'у и Nick'у, которые недавно сделали выбор в пользу ухода. Я благодарен за наши достижения и дружбу за последние 3 года.

21 год, который я посвятил этой группе, не дает мне спокойно уйти или бросить то, что я считал делом своей жизни. Я не считаю, что я или другие должны быть вынуждены покинуть группу, как это делали многие в прошлом.

После всего, что было вложено в это, я верю, что при правильной корректировке и реструктуризации наша музыка сможет продолжать процветать и раскрывать новые возможности в более здоровой среде.

Со временем AS I LAY DYING сдерживала дисфункция, и я чувствую, что больше не несу ответственности за это бремя.

Спасибо всем, кто поддержал меня и музыку AS I LAY DYING. Я с нетерпением жду возможности направить свою энергию и творчество на новые, более позитивные начинания в ближайшем будущем».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 ноя 2024
Corpsegrinder04
Лучше бы рассказали чего там Бройлер разбушевался. А то стандартная лицемерная шняга "Всем спасибо , всех люблю" подзаебла.
3 ноя 2024
Lord Iscariah
Corpsegrinder04, да все, следующая новость будет о том, что Тим ебнул свою жену и его арестовали)))

просмотров: 292

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