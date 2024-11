сегодня



PHIL SGROSSO покинул состав AS I LAY DYING



PHIL SGROSSO также сообщил, что покидает состав AS I LAY DYING:



«Привет всем,



Спасибо за ваше терпение, поскольку я взял время собраться с мыслями, прежде чем рассказать о текущем состоянии AS I LAY DYING.



Последние события, включая уход участников группы и отмену нашего европейского тура в связи с выходом нового альбома, показали, что мы находимся в сложной и серьезной ситуации. Проще говоря, недавние действия показали, что AS I LAY DYING больше не являются здоровой или безопасной средой для всех, кто в ней участвует — как в творческом, так и в личном или профессиональном плане. После того, как я стал свидетелем некоторых сомнительных моделей поведения, я понял, что больше не могу с чистой совестью допускать дальнейшие действия, которые могут негативно повлиять на всех, кто работает в этом пространстве. По этим причинам я считаю, что в моих интересах полностью дистанцироваться от AS I LAY DYING, как в творческом, так и в личном плане.



Я также хочу выразить свою полную поддержку Ryan'у, Ken'у и Nick'у, которые недавно сделали выбор в пользу ухода. Я благодарен за наши достижения и дружбу за последние 3 года.



21 год, который я посвятил этой группе, не дает мне спокойно уйти или бросить то, что я считал делом своей жизни. Я не считаю, что я или другие должны быть вынуждены покинуть группу, как это делали многие в прошлом.



После всего, что было вложено в это, я верю, что при правильной корректировке и реструктуризации наша музыка сможет продолжать процветать и раскрывать новые возможности в более здоровой среде.



Со временем AS I LAY DYING сдерживала дисфункция, и я чувствую, что больше не несу ответственности за это бремя.



Спасибо всем, кто поддержал меня и музыку AS I LAY DYING. Я с нетерпением жду возможности направить свою энергию и творчество на новые, более позитивные начинания в ближайшем будущем».





