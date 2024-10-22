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*Умер Пол Ди'Анно 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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As I Lay Dying

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22 окт 2024 : 		 Из AS I LAY DYING ушел басист

10 окт 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 сен 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 авг 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLICA хуже "Master Of Puppets"

8 авг 2024 : 		 AS I LAY DYING о туре по США

9 июл 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 май 2024 : 		 AS I LAY DYING в Азии

22 май 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

9 апр 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов из группы

14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

19 июл 2023 : 		 AS I LAY DYING в Европе

17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера

9 сен 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING обещает новый альбом в 2023 году

21 июл 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING хвалит новых участников

21 июн 2022 : 		 AS I LAY DYING расстались с барабанщиком

14 июн 2022 : 		 Новый состав AS I LAY DYING дебютировал на сцене

17 май 2022 : 		 AS I LAY DYING покинул басист

15 дек 2021 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

24 сен 2021 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

15 сен 2021 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — об уходе гитариста

6 сен 2021 : 		 AS I LAY DYING покинул гитарист
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Из AS I LAY DYING ушел басист



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RYAN NEFF сообщил, что покидает состав AS I LAY DYING:

«С сегодняшнего дня я принял решение покинуть AS I LAY DYING. Этот выбор был сделан после долгих размышлений, и я считаю, что это правильный шаг на моем личном и профессиональном пути.

Я благодарен за опыт и связи, которые я приобрел за время работы в группе.

Спасибо всем поклонникам за поддержку».




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22 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
так он только пришел
22 окт 2024
Gustaff
Насрать

просмотров: 301

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