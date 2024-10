сегодня



Из AS I LAY DYING ушел басист



RYAN NEFF сообщил, что покидает состав AS I LAY DYING:



«С сегодняшнего дня я принял решение покинуть AS I LAY DYING. Этот выбор был сделан после долгих размышлений, и я считаю, что это правильный шаг на моем личном и профессиональном пути.



Я благодарен за опыт и связи, которые я приобрел за время работы в группе.



Спасибо всем поклонникам за поддержку».





