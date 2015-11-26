Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 124
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 39
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 37
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 27
*GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил... 20
[= ||| все новости группы



*

Amaranthe

*



11 янв 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

7 ноя 2018 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

12 окт 2018 : 		 Новая песня AMARANTHE

30 сен 2018 : 		 Новое видео AMARANTHE

27 авг 2018 : 		 AMARANTHE сочинили материал для "Helix" за пару месяцев

13 авг 2018 : 		 AMARANTHE выпустят новый альбом в октябре

10 авг 2018 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 май 2018 : 		 AMARANTHE завершили работу над новым альбомом

23 апр 2018 : 		 AMARANTHE опубликовали видео из студии

8 мар 2018 : 		 AMARANTHE приступили к записи

27 окт 2017 : 		 Ремикс от AMARANTHE

29 авг 2017 : 		 Новое видео AMARANTHE

6 июл 2017 : 		 AMARANTHE нашли вокалиста

9 май 2017 : 		 Вокалистка AMARANTHE о любимых артистах и не только

27 апр 2017 : 		 AMARANTHE рассказали о туровых приколах

27 апр 2017 : 		 Гитарист AMARANTHE посетовал на увлечение масс котиками с YouTube

18 апр 2017 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

31 мар 2017 : 		 NILS MOLIN может стать участником AMARANTHE?

13 фев 2017 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

8 фев 2017 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 янв 2017 : 		 Акустика от AMARANTHE

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

7 ноя 2016 : 		 Акустика от AMARANTHE

28 окт 2016 : 		 AMARANTHE открыли тур

27 окт 2016 : 		 Новое видео AMARANTHE

27 окт 2016 : 		 AMARANTHE в акустике
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новое видео AMARANTHE



*
zoom
*
* *
Шведская группа AMARANTHE опубликовала официальное видео на песню "Dream". Этот трек взят из альбома "Helix", который вышел в октябре на Spinefarm Records.



Video Premiere: AMARANTHE




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 51

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом