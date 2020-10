сегодня



Трейлер нового альбома AMARANTHE



Nuclear Blast опубликовали трейлер к новому альбому AMARANTHE "Manifest", релиз которого намечен на второе октября. Альбом будет доступен на обычном CD, в варианте медиабук с четырьмя бонус-треками, медиабуком с нашивкой (250 копий, только на официальном сайте лейбла), на золотом виниле (тираж 300 копий, только на официальном сайте лейбла), синем/чёрном виниле (300 копий, только на EMP), небесно-голубом виниле (только на американском NB) и на виниле с индивидуальным участником коллектива (тираж 150 копий каждого, только в официальном магазине коллектива).



Трек-лист:



01. Fearless



02. Make It Better



03. Scream My Name



04. Viral



05. Adrenaline



06. Strong (feat. Noora Louhimo)



07. The Game



08. Crystalline



09. Archangel



10. BOOM!1



11. Wake Up And Die



12. Do Or Die



Bonus Tracks:



13. 82nd All The Way (SABATON cover)



14. Do Or Die (feat. Angela Gossow)



15. Adrenalina (Acoustic)



16. Crystalline (Orchestral)







