Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 76
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Amaranthe

*



5 окт 2021 : 		 Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе

2 янв 2021 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет "O Helga Natt"

21 дек 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE

6 ноя 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

2 окт 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

28 сен 2020 : 		 AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты

20 сен 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

15 авг 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео AMARANTHE

7 авг 2020 : 		 Документальные кадры о создании нового альбома AMARANTHE

3 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

26 июн 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

10 июн 2020 : 		 AMARANTHE отменили осенний тур

27 май 2020 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет летом

5 май 2020 : 		 AMARANTHE завершили запись вокала

20 апр 2020 : 		 AMARANTHE из студии

8 апр 2020 : 		 Музыканты AMARANTHE исполняют кавер-версии

6 апр 2020 : 		 Концертное видео AMARANTHE

4 апр 2020 : 		 AMARANTHE завершили сочинение

23 мар 2020 : 		 AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 мар 2020 : 		 AMARANTHE приступили к записи альбома

10 мар 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка ARCH ENEMY в новом видео AMARANTHE

3 янв 2020 : 		 Кавер-версия SABATON от AMARANTHE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе



*
zoom
*
* *
Клавишник KAMELOT Oliver Palotai и вокалистка AMARANTHE Elize Ryd вместе работают над совместным продуктом. Oliver сказал:

«Студийная сессия с Elize Ryd. Она — семья, и просто мечта для любого продюсера работать с ней. Идеальная вокальная техника, слух и чёткое представление о результатах. Мы работаем над потрясающим проектом, который звучит невероятно уже в черновой версии».

KAMELOT Keyboardist OLIVER PALOTAI, AMARANTHE Vocalist ELIZE RYD Working On New Project



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


5 окт 2021, 14:54		А я думал они трахаются.

Ed Hunter


5 окт 2021, 16:52		Я уж подумал, что он с Симоной Симмонс развелся, а тут проект новый оказывается


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 922

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом