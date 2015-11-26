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Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе



Клавишник KAMELOT Oliver Palotai и вокалистка AMARANTHE Elize Ryd вместе работают над совместным продуктом. Oliver сказал:



«Студийная сессия с Elize Ryd. Она — семья, и просто мечта для любого продюсера работать с ней. Идеальная вокальная техника, слух и чёткое представление о результатах. Мы работаем над потрясающим проектом, который звучит невероятно уже в черновой версии».







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