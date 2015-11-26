Трейлер нового альбома AMARANTHE

Nuclear Blast опубликовали трейлер к новому альбому AMARANTHE, Manifest, релиз которого намечен на второе октября. Альбом будет доступен на обычном CD, в варианте медиабук с четырьмя бонус-треками, медиабуком с нашивкой (250 копий, только на официальном сайте лейбла), золотом виниле (тираж 300 копий, только на официальном сайте лейбла), синем/черном виниле (300 копий, только на EMP), небесно голубом виниле (только на американском NB) и винилом с индивидуальным участником коллектива (тираж 150 копий каждого, только в официальном магазине коллектива).
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