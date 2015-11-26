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Amaranthe

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16 окт 2019 : 		 AMARANTHE на NUCLEAR BLAST

7 сен 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

11 янв 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

7 ноя 2018 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

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27 авг 2018 : 		 AMARANTHE сочинили материал для "Helix" за пару месяцев

13 авг 2018 : 		 AMARANTHE выпустят новый альбом в октябре

10 авг 2018 : 		 Новое видео AMARANTHE
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Трейлер нового альбома AMARANTHE



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Nuclear Blast опубликовали трейлер к новому альбому AMARANTHE, Manifest, релиз которого намечен на второе октября. Альбом будет доступен на обычном CD, в варианте медиабук с четырьмя бонус-треками, медиабуком с нашивкой (250 копий, только на официальном сайте лейбла), золотом виниле (тираж 300 копий, только на официальном сайте лейбла), синем/черном виниле (300 копий, только на EMP), небесно голубом виниле (только на американском NB) и винилом с индивидуальным участником коллектива (тираж 150 копий каждого, только в официальном магазине коллектива).

Трек-лист:

01. Fearless

02. Make It Better

03. Scream My Name

04. Viral

05. Adrenaline

06. Strong (feat. Noora Louhimo)

07. The Game

08. Crystalline

09. Archangel

10. BOOM!1

11. Wake Up And Die

12. Do Or Die

Bonus Tracks:

13. 82nd All The Way (SABATON cover)

14. Do Or Die (feat. Angela Gossow)

15. Adrenalina (Acoustic)

16. Crystalline (Orchestral)

AMARANTHE Post New Video Trailer For Manifest Album - "Meet Your Heroes"



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