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Новое видео AMARANTHE



"Re-Vision", новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Catalyst", выход которого намечен на 23 февраля на Nuclear Blast Records. http://www.amaranthe.se/ ‎







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