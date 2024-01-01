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*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 23
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Amaranthe

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11 янв 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

30 ноя 2023 : 		 Гитарист AMARANTHE: «Мы здесь для того, чтобы развлекать!»

16 ноя 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

26 сен 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

5 авг 2023 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет зимой

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

27 июн 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

28 мар 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

2 фев 2023 : 		 AMARANTHE из студии

18 янв 2023 : 		 AMARANTHE в студии

18 ноя 2022 : 		 AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом

24 окт 2022 : 		 Репортаж AMARANTHE о туре

6 окт 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE

30 июн 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

22 июн 2022 : 		 AMARANTHE выступили с бывшим вокалистом SONIC SYNDICATE

14 июн 2022 : 		 SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE

9 июн 2022 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

10 янв 2022 : 		 Ремикс от AMARANTHE

4 янв 2022 : 		 AMARANTHE в виртуальной реальности

16 дек 2021 : 		 Новое видео AMARANTHE

12 ноя 2021 : 		 Новая песня AMARANTHE

5 окт 2021 : 		 Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе
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|||| сегодня

Новое видео AMARANTHE



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"Re-Vision", новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Catalyst", выход которого намечен на 23 февраля на Nuclear Blast Records.




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