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Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE



Вокалистка AMARANTHE ELIZE RYD исполнила ту самую песню гитаристов DRAGONFORCE, которую они написали за десять минут — "Cyber Sausage World" доступна для прослушивания ниже.















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