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Amaranthe

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21 дек 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE

6 ноя 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

2 окт 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

28 сен 2020 : 		 AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты

20 сен 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

15 авг 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео AMARANTHE

7 авг 2020 : 		 Документальные кадры о создании нового альбома AMARANTHE

3 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

26 июн 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

10 июн 2020 : 		 AMARANTHE отменили осенний тур

27 май 2020 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет летом

5 май 2020 : 		 AMARANTHE завершили запись вокала

20 апр 2020 : 		 AMARANTHE из студии

8 апр 2020 : 		 Музыканты AMARANTHE исполняют кавер-версии

6 апр 2020 : 		 Концертное видео AMARANTHE

4 апр 2020 : 		 AMARANTHE завершили сочинение

23 мар 2020 : 		 AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 мар 2020 : 		 AMARANTHE приступили к записи альбома

10 мар 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка ARCH ENEMY в новом видео AMARANTHE

3 янв 2020 : 		 Кавер-версия SABATON от AMARANTHE

23 ноя 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

16 окт 2019 : 		 AMARANTHE на NUCLEAR BLAST
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Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE



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Вокалистка AMARANTHE ELIZE RYD исполнила ту самую песню гитаристов DRAGONFORCE, которую они написали за десять минут — "Cyber Sausage World" доступна для прослушивания ниже.

AMARANTHE Vocalist ELIZE RYD Sings "Cyber Sausage World" Composed By DRAGONFORCE Guitarists HERMAN LI And SAM TOTMAN (Video)






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