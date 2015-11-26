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Amaranthe

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AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты



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Участники AMARANTHE были гостями Duke TV и рассказали о том, как обстоят дела с их пластинками.

Гитарист Olof Mörck сказал:

«Нам очень повезло со стримом, скажем так. Мы выпустили наш первый альбом 10 лет назад, и он транслировался нон-стоп в течение 10 лет. Так что даже если мы не получили огромного дохода после первого года, то если сложить разные альбомы вместе — шесть альбомов за девять лет — получается довольно большая коллекция песен, которые постоянно транслируются в потоковом режиме.

Дело в том, что мы извлекаем максимальную выгоду из потокового вещания, а не из гастролей, потому что мы любим реинвестировать эти гастрольные деньги в создание более качественных, более грандиозных шоу. У нас более молодая аудитория, и я думаю, что нашей публике легче воспринимать потоковое вещание, чем аудитории такой группы как METALLICA. Даже если они имеют огромный доход от потокового вещания, доход, который они получают от Spotify, — ничто по сравнению с тем, что они получали в 90-х годах, это всем очевидно».

Elize Ryd от себя добавила:

«Артисты были очень напуганы, когда люди начали скачивать музыку бесплатно, а они ничего не зарабатывали. А потом были разработаны потоковые сервисы, где люди могли платить, так что именно так мы и имеем возможность заработка».

На Spotify песни AMARANTHE подбираются к отметке в миллиард трансляций.

AMARANTHE Earns More Money From Streaming Than From Touring

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


28 сен 2020, 18:39		Если честно рад, другим группам на заметку


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