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AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты



Участники AMARANTHE были гостями Duke TV и рассказали о том, как обстоят дела с их пластинками.



Гитарист Olof Mörck сказал:



«Нам очень повезло со стримом, скажем так. Мы выпустили наш первый альбом 10 лет назад, и он транслировался нон-стоп в течение 10 лет. Так что даже если мы не получили огромного дохода после первого года, то если сложить разные альбомы вместе — шесть альбомов за девять лет — получается довольно большая коллекция песен, которые постоянно транслируются в потоковом режиме.



Дело в том, что мы извлекаем максимальную выгоду из потокового вещания, а не из гастролей, потому что мы любим реинвестировать эти гастрольные деньги в создание более качественных, более грандиозных шоу. У нас более молодая аудитория, и я думаю, что нашей публике легче воспринимать потоковое вещание, чем аудитории такой группы как METALLICA. Даже если они имеют огромный доход от потокового вещания, доход, который они получают от Spotify, — ничто по сравнению с тем, что они получали в 90-х годах, это всем очевидно».



Elize Ryd от себя добавила:



«Артисты были очень напуганы, когда люди начали скачивать музыку бесплатно, а они ничего не зарабатывали. А потом были разработаны потоковые сервисы, где люди могли платить, так что именно так мы и имеем возможность заработка».



На Spotify песни AMARANTHE подбираются к отметке в миллиард трансляций.





































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