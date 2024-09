AMARANTHE впервые приехали в Австралию

сегодня



AMARANTHE впервые в карьере посетили Австралии — видео с выступления в Сиднее, The Metro Theatre, доступно для просмотра ниже:



"Fearless"

"Viral"

"Digital World"

"Damnation Flame"

"Maximize"

"Boomerang"

"Strong"

"365"

"PVP"

"Crystalline"

"Interference"

"The Catalyst"

"Re-Vision"

"Amaranthine"

"The Nexus"

"Call Out My Name"

"Archangel"

"That Song"

"Drop Dead Cynical"







