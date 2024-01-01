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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 54
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
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Amaranthe

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28 мар 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

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AMARANTHE впервые приехали в Австралию



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AMARANTHE впервые в карьере посетили Австралии — видео с выступления в Сиднее, The Metro Theatre, доступно для просмотра ниже:

"Fearless"
"Viral"
"Digital World"
"Damnation Flame"
"Maximize"
"Boomerang"
"Strong"
"365"
"PVP"
"Crystalline"
"Interference"
"The Catalyst"
"Re-Vision"
"Amaranthine"
"The Nexus"
"Call Out My Name"
"Archangel"
"That Song"
"Drop Dead Cynical"

AMARANTHE - Fan-Filmed Video Of Entire First Ever Show In Sydney, Australia Streaming




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