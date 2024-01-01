Джазовый номер от AMARANTHE

AMARANTHE опубликовали переосмысленную версию хита 'Insatiable'.
Olof Mörck: «Бонус-треки хороши тем, что позволяют немного отойти от привычных музыкальных решений. На этот раз мы остановились на грувовой блюзовой/латин-джазовой версии «Insatiable» в формате трио гитары, фортепиано и контрабаса. Определенно, это не то, что вы слышите от Amaranthe каждый день, но мы получили массу удовольствия, создавая это — наслаждайтесь!»
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