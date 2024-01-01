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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 10
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Amaranthe

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25 ноя 2024 : 		 Джазовый номер от AMARANTHE

19 окт 2024 : 		 Кавер-версия ROXETTE от AMARANTHE

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11 янв 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

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26 сен 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

5 авг 2023 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет зимой

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2 фев 2023 : 		 AMARANTHE из студии

18 янв 2023 : 		 AMARANTHE в студии

18 ноя 2022 : 		 AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом

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7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE

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|||| 25 ноя 2024

Джазовый номер от AMARANTHE



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AMARANTHE опубликовали переосмысленную версию хита 'Insatiable'.

Olof Mörck: «Бонус-треки хороши тем, что позволяют немного отойти от привычных музыкальных решений. На этот раз мы остановились на грувовой блюзовой/латин-джазовой версии «Insatiable» в формате трио гитары, фортепиано и контрабаса. Определенно, это не то, что вы слышите от Amaranthe каждый день, но мы получили массу удовольствия, создавая это — наслаждайтесь!»

AMARANTHE Release Latin Jazz Acoustic Version Of "Insatiable"




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