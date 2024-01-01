11 мар 2024



Успехи в чартах AMARANTHE



AMARANTHE опубликовали следующее сообщение:



«Мы просто потрясены невероятной поддержкой наших замечательных поклонников! Благодаря вам The Catalyst поднялся на вершину чартов во многих странах! Мы не смогли бы этого сделать без каждого из вас, кто слушал, делился и наслаждался нашей музыкой. Ваша любовь и преданность значат для нас очень много!



Давайте продолжать в том же духе! Продолжайте распространять информацию и делиться музыкой со своими друзьями и близкими. Вместе нас не остановить! Увидимся в туре!»







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