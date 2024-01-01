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*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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*Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансо... 11
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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
[= ||| все новости группы



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Amaranthe

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11 мар 2024 : 		 Успехи в чартах AMARANTHE

4 мар 2024 : 		 Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания

23 фев 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

11 янв 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

30 ноя 2023 : 		 Гитарист AMARANTHE: «Мы здесь для того, чтобы развлекать!»

16 ноя 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

26 сен 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

5 авг 2023 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет зимой

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

27 июн 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

28 мар 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

2 фев 2023 : 		 AMARANTHE из студии

18 янв 2023 : 		 AMARANTHE в студии

18 ноя 2022 : 		 AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом

24 окт 2022 : 		 Репортаж AMARANTHE о туре

6 окт 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE

30 июн 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

22 июн 2022 : 		 AMARANTHE выступили с бывшим вокалистом SONIC SYNDICATE

14 июн 2022 : 		 SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE

9 июн 2022 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

10 янв 2022 : 		 Ремикс от AMARANTHE

4 янв 2022 : 		 AMARANTHE в виртуальной реальности
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|||| 11 мар 2024

Успехи в чартах AMARANTHE



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AMARANTHE опубликовали следующее сообщение:

«Мы просто потрясены невероятной поддержкой наших замечательных поклонников! Благодаря вам The Catalyst поднялся на вершину чартов во многих странах! Мы не смогли бы этого сделать без каждого из вас, кто слушал, делился и наслаждался нашей музыкой. Ваша любовь и преданность значат для нас очень много!

Давайте продолжать в том же духе! Продолжайте распространять информацию и делиться музыкой со своими друзьями и близкими. Вместе нас не остановить! Увидимся в туре!»

AMARANTHE Reveal International Chart Entries For The Catalyst; New Album Hits #1 In Sweden




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