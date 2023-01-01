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Новое видео AMARANTHE



Insatiable, новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Catalyst", выход которого намечен на 23 февраля на Nuclear Blast Records. http://www.amaranthe.se/ ‎







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