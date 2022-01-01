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Новости
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить 8
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 8
*SERJ TANKIAN работает над книгой 8
*TESTAMENT готовят балладу 7
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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Amaranthe

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6 окт 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE

30 июн 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

22 июн 2022 : 		 AMARANTHE выступили с бывшим вокалистом SONIC SYNDICATE

14 июн 2022 : 		 SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE

9 июн 2022 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

10 янв 2022 : 		 Ремикс от AMARANTHE

4 янв 2022 : 		 AMARANTHE в виртуальной реальности

16 дек 2021 : 		 Новое видео AMARANTHE

12 ноя 2021 : 		 Новая песня AMARANTHE

5 окт 2021 : 		 Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе

2 янв 2021 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет "O Helga Natt"

21 дек 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE

6 ноя 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

2 окт 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

28 сен 2020 : 		 AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты

20 сен 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

15 авг 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео AMARANTHE

7 авг 2020 : 		 Документальные кадры о создании нового альбома AMARANTHE

3 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

26 июн 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

10 июн 2020 : 		 AMARANTHE отменили осенний тур
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Новое видео AMARANTHE



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Find Life, новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже.




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