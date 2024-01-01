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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*Новое видео NIGHTWISH 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Amaranthe

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Новое видео AMARANTHE



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Interference, новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Catalyst", выход которого состоялся 23 февраля на Nuclear Blast Records.




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