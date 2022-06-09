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AMARANTHE расстались с вокалистом



AMARANTHE сообщили о расставании с вокалистом Henrik'ом "GG6" Englund'ом Wilhelmson'ом.



«Мне жаль, что приходится сообщать печальные новости, но я перестал быть членом AMARANTHE.



После 2 лет сидения дома, вызванного короной, меня что-то подкосило. Мне чертовски нравилось сидеть дома с семьей, и я начал мечтать о чем-то другом. Чем-то более важным, а также о том, чтобы НЕ проводить больше времени вдали от моих детей. По многим причинам я также постепенно перестал наслаждаться жизнью в дороге с AMARANTHE. Это стало больше похоже на работу и на то, что я заставлял себя делать. Не то что в те времена, когда я постоянно веселился!



Я хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу поддержку на протяжении многих лет и обещаю, что вернусь с убойным материалом "GG6" в будущем, когда настроение и креативность вернутся ко мне!



Здоровья, любви и удачи AMARANTHE в будущем!»



Группа: «Мы полностью уважаем и понимаем решение Henrik'а, и желаем ему всего наилучшего в его будущих приключениях. Henrik — поистине один из лучших гроулеров в мире, как знают все, кто видел, как он рвет наши песни вживую, и нам не терпится познакомиться с тем, что он придумает дальше! Следите за его социальными сетями, чтобы быть в курсе предстоящего безумия GG6!".



Этим летом на концертах выступят два специальных гостя, следите за новостями!»











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