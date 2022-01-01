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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
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Amaranthe

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SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE



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SAMY ELBANNA присоединился к AMARANTHE в рамках выступления на Sweden Rock Festival.

Сет-лист:

"Fearless"
"Viral"
"Digital World"
"The Nexus"
"Call Out My Name"
"Hunger"
"Maximize"
"Amaranthine"
"Helix"
"Strong"
"The Nexus"

Бис:
"Archangel"
"That Song"
"Drop Dead Cynical"

AMARANTHE Perform For The First Time With Guest Growler SAMY ELBANNA; Fan-Filmed Video From Sweden Rock 2022 Streaming




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