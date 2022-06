сегодня



SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE



SAMY ELBANNA присоединился к AMARANTHE в рамках выступления на Sweden Rock Festival.



Сет-лист:



"Fearless"

"Viral"

"Digital World"

"The Nexus"

"Call Out My Name"

"Hunger"

"Maximize"

"Amaranthine"

"Helix"

"Strong"

"The Nexus"



Бис:

"Archangel"

"That Song"

"Drop Dead Cynical"







