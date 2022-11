18 ноя 2022



AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом



AMARANTHE 11 ноября в Гётеборге отыграли вместе с оригинальным участником ANDY SOLVESTRÖM'ом, который исполнил "Amaranthine" — видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Fearless"

"Viral"

"Digital World"

"Hunger"

"Find Life"

"Make It Better" (with Jennifer Haben)

"Strong"

"Helix"

"Maximize"

"Crystalline"

"Dynamite"

"The Nexus"

"Amaranthine" (with Andy Solveström)

"Call Out My Name"



Бис:

"Archangel"

"That Song"

"Drop Dead Cynical"







