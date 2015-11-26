Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео AMARANTHE

"Strong", новое видео группы AMARANTHE, в котором также принимала участие вокалистка BATTLE BEAST Noora Louhimo, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Manifest, выходящего второго октября на Nuclear Blast. Альбом будет доступен на обычном CD, в варианте медиабук с четырьмя бонус-треками, медиабуком с нашивкой (250 копий, только на официальном сайте лейбла), золотом виниле (тираж 300 копий, только на официальном сайте лейбла), синем/черном виниле (300 копий, только на EMP), небесно голубом виниле (только на американском NB) и винилом с индивидуальным участником коллектива (тираж 150 копий каждого, только в официальном магазине коллектива).
Flashback
R0ck_N_R0lla
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