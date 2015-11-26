Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AC/DC 82
*ICED EARTH переиздают дебют 36
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 33
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*Умер Кен Хенсли 32
[= ||| все новости группы



*

Amaranthe

*



6 ноя 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

2 окт 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

28 сен 2020 : 		 AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты

20 сен 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

15 авг 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео AMARANTHE

7 авг 2020 : 		 Документальные кадры о создании нового альбома AMARANTHE

3 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

26 июн 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

10 июн 2020 : 		 AMARANTHE отменили осенний тур

27 май 2020 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет летом

5 май 2020 : 		 AMARANTHE завершили запись вокала

20 апр 2020 : 		 AMARANTHE из студии

8 апр 2020 : 		 Музыканты AMARANTHE исполняют кавер-версии

6 апр 2020 : 		 Концертное видео AMARANTHE

4 апр 2020 : 		 AMARANTHE завершили сочинение

23 мар 2020 : 		 AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 мар 2020 : 		 AMARANTHE приступили к записи альбома

10 мар 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка ARCH ENEMY в новом видео AMARANTHE

3 янв 2020 : 		 Кавер-версия SABATON от AMARANTHE

23 ноя 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

16 окт 2019 : 		 AMARANTHE на NUCLEAR BLAST

7 сен 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео AMARANTHE



*
zoom
*
* *
"BOOM!1", новое видео группы AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Manifest", выпущенного второго октября на Nuclear Blast. Альбом будет доступен на обычном CD, в виде медиабука с четырьмя бонус-треками, медиабука с нашивкой (250 копий, только на официальном сайте лейбла), на золотом виниле (тираж 300 копий, только на официальном сайте лейбла), синем/чёрном виниле (300 копий, только на EMP), небесно-голубом виниле (только на американском NB) и виниле с каждым участником коллектива по отдельности (тираж 150 копий каждого, только в официальном магазине коллектива).

Трек-лист:

01. Fearless

02. Make It Better

03. Scream My Name

04. Viral

05. Adrenaline

06. Strong (feat. Noora Louhimo)

07. The Game

08. Crystalline

09. Archangel

10. BOOM!1

11. Wake Up And Die

12. Do Or Die

Bonus Tracks:

13. 82nd All The Way (SABATON cover)

14. Do Or Die (feat. Angela Gossow)

15. Adrenalina (Acoustic)

16. Crystalline (Orchestral)

AMARANTHE Releases Music Video For








Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 383

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом