Новое видео AMARANTHE

"BOOM!1", новое видео группы AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Manifest", выпущенного второго октября на Nuclear Blast. Альбом будет доступен на обычном CD, в виде медиабука с четырьмя бонус-треками, медиабука с нашивкой (250 копий, только на официальном сайте лейбла), на золотом виниле (тираж 300 копий, только на официальном сайте лейбла), синем/чёрном виниле (300 копий, только на EMP), небесно-голубом виниле (только на американском NB) и виниле с каждым участником коллектива по отдельности (тираж 150 копий каждого, только в официальном магазине коллектива).
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