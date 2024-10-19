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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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Amaranthe

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Кавер-версия ROXETTE от AMARANTHE



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AMARANTHE представили собственную версию хита ROXETTE "Fading Like A Flower"

«Рождение и воспитание в Швеции означает, что вы находитесь под шквалом ультрамодной музыки, начиная с ABBA и до наших дней. Отсюда родом некоторые из величайших мировых авторов песен и продюсеров. Одна из самых успешных групп, вышедших из Швеции, — ROXETTE, и если вы были молоды в 80-90-е годы, то их музыка была у всех на слуху. О том, чтобы сделать трибьют песне 1991 года «Fading Like A Flower», мы полушутя говорили на протяжении нескольких лет, и когда появилась возможность во время записи альбома The Catalyst, мы сразу же ухватились за нее. Мелодии и аранжировки ROXETTE подошли AMARANTHE как влитые, и теперь мы очень рады поделиться с вами этим кавером!»

AMARANTHE Release Cover Of ROXETTE's




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19 окт 2024
Gustaff
Roxette - вечная классика.

просмотров: 134

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