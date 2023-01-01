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Новый альбом AMARANTHE выйдет зимой



AMARANTHE сообщили о том, что новая пластинка получила название "The Catalyst", и будет выпущена 23 февраля на Nuclear Blast Records в различных вариантах, включая винил и специальное издание на двух дисках.







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