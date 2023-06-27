Новое видео AMARANTHE

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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 62
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
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Amaranthe

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27 июн 2023
Corpsegrinder04
У меня такие же клыки были нелепые в детстве. В союзпечати вместе с жвачкой продавали за 300 рублей, ещё до деноминации. И кстати да - песня хуйня. Были у них и по круче.
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просмотров: 485

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