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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Amaranthe

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3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

27 июн 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

28 мар 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

2 фев 2023 : 		 AMARANTHE из студии

18 янв 2023 : 		 AMARANTHE в студии

18 ноя 2022 : 		 AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом

24 окт 2022 : 		 Репортаж AMARANTHE о туре

6 окт 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE

30 июн 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

22 июн 2022 : 		 AMARANTHE выступили с бывшим вокалистом SONIC SYNDICATE

14 июн 2022 : 		 SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE

9 июн 2022 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

10 янв 2022 : 		 Ремикс от AMARANTHE

4 янв 2022 : 		 AMARANTHE в виртуальной реальности

16 дек 2021 : 		 Новое видео AMARANTHE

12 ноя 2021 : 		 Новая песня AMARANTHE

5 окт 2021 : 		 Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе

2 янв 2021 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет "O Helga Natt"

21 дек 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE

6 ноя 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

2 окт 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE
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|||| 3 июл 2023

Видео полного выступления AMARANTHE



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Видео полного выступления AMARANTHE, которое состоялось в рамках Resurrection Fest 2023, доступно для просмотра ниже.

AMARANTHE Perform With New Vocalist MIKAEL SEHLIN For The First Time; Fan-Filmed Video Of Entire Resurrection Fest 2023 Show Streaming




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