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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
[= ||| все новости группы



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Amaranthe

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2 фев 2023 : 		 AMARANTHE из студии

18 янв 2023 : 		 AMARANTHE в студии

18 ноя 2022 : 		 AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом

24 окт 2022 : 		 Репортаж AMARANTHE о туре

6 окт 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE

30 июн 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

22 июн 2022 : 		 AMARANTHE выступили с бывшим вокалистом SONIC SYNDICATE

14 июн 2022 : 		 SAMY ELBANNA выступил с AMARANTHE

9 июн 2022 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

10 янв 2022 : 		 Ремикс от AMARANTHE

4 янв 2022 : 		 AMARANTHE в виртуальной реальности

16 дек 2021 : 		 Новое видео AMARANTHE

12 ноя 2021 : 		 Новая песня AMARANTHE

5 окт 2021 : 		 Клавишник KAMELOT и вокалистка AMARANTHE — вместе

2 янв 2021 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет "O Helga Natt"

21 дек 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполняет песню гитаристов DRAGONFORCE

6 ноя 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

2 окт 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

28 сен 2020 : 		 AMARANTHE получают больше денег за стримы, чем за концерты

20 сен 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

15 авг 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео AMARANTHE
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|||| сегодня

AMARANTHE из студии



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AMARANTHE опубликовали первую серию роликов, рассказывающих о записи нового материала.

AMARANTHE Share New Album Teaser With Three Drum Tracking Video Clips From The Studio




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