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Amaranthe

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7 авг 2020 : 		 Документальные кадры о создании нового альбома AMARANTHE

3 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома AMARANTHE

26 июн 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

10 июн 2020 : 		 AMARANTHE отменили осенний тур

27 май 2020 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет летом

5 май 2020 : 		 AMARANTHE завершили запись вокала

20 апр 2020 : 		 AMARANTHE из студии

8 апр 2020 : 		 Музыканты AMARANTHE исполняют кавер-версии

6 апр 2020 : 		 Концертное видео AMARANTHE

4 апр 2020 : 		 AMARANTHE завершили сочинение

23 мар 2020 : 		 AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE из студии

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 мар 2020 : 		 AMARANTHE приступили к записи альбома

10 мар 2020 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка ARCH ENEMY в новом видео AMARANTHE

3 янв 2020 : 		 Кавер-версия SABATON от AMARANTHE

23 ноя 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

16 окт 2019 : 		 AMARANTHE на NUCLEAR BLAST

7 сен 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

11 янв 2019 : 		 Новое видео AMARANTHE

7 ноя 2018 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

12 окт 2018 : 		 Новая песня AMARANTHE

30 сен 2018 : 		 Новое видео AMARANTHE

27 авг 2018 : 		 AMARANTHE сочинили материал для "Helix" за пару месяцев

13 авг 2018 : 		 AMARANTHE выпустят новый альбом в октябре
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Документальные кадры о создании нового альбома AMARANTHE



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AMARANTHE начали публиковать серию роликов о создании нового альбома "Manifest", который выйдет 2 октября на Nuclear Blast. Первый эпизод доступен ниже.

AMARANTHE Launch



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