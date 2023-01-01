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Гитарист AMARANTHE: «Мы здесь для того, чтобы развлекать!»



Гитарист AMARANTHE Olof Mörck в интервью Belgian Jasper ответил на вопрос, каким темам будет посвящена новая пластинка:



«Я бы сказал, что темы стали более зрелыми, и теперь они немного более "на слуху", чем раньше. Но вместо того, чтобы говорить, что это новое развитие, это продолжение того, что мы уже сделали с альбомом [2020 года] "Manifest". Но я бы сказал, что если и есть какая-то тема для этого альбома, "The Catalyst", то она как бы сама собой вытекает из названия, что речь идет о переменах и о катализаторе... Я имею в виду, что это может быть макро-перспектива, [и] это также может быть микро-перспектива в том смысле, что, скажем, это может быть ключевой момент в отношениях с другими людьми, или это может быть, например, о вашем собственном творчестве, и как вы хотите изменить ситуацию и как вы хотите развиваться. Но это также может быть и в более широком плане, например, какие изменения происходят в мире.



Я также считаю, что это связано с возрастом. Я имею в виду, что когда вы подросток или вам за двадцать, мир для вас самоочевиден, но когда вы прожили несколько десятилетий, у вас появляется другой взгляд на вещи. Ты видишь, как мир превращается из одного в нечто совершенно иное. И я думаю, что иметь дело с такими изменениями всегда интересно, потому что в большинстве случаев мы концентрируемся на негативных аспектах, потому что таковы уж наши человеческие сущности. Мы запрограммированы на то, чтобы бояться перемен, это очевидно. Но я пришел к выводу, что многие изменения, через которые прошел мир, были в значительной степени положительными. Я не буду описывать подробности, потому что они могут показаться немного политизированными, но если вы хотите сосредоточиться на фактах, с которыми все могут согласиться, то, например, голодающих стало намного меньше, уровень образования во всем мире выше, чем раньше, и так далее, и тому подобное. Но есть и не очень хорошие стороны, и с ними мы тоже разбираемся.



Но, думаю, в конце концов, одна из многих вещей, которые я стараюсь делать, и которые делают нас уникальными, — это иметь позитивное отношение к происходящему. Потому что есть буквально тысячи групп, которые затрагивают более депрессивные темы. И хотя мы также их касаемся. мы стараемся придать всему этому позитивный оттенок, стараемся поднять настроение. И это также соответствует звучанию нашей музыки в конце концов. Мы здесь для того, чтобы поднимать людям настроение, а также развлекать, что тоже немаловажно. Но мне кажется, что на этом альбоме тексты будут более "в тему", и будет понятно, что мы пытаемся донести».







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