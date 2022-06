сегодня



AMARANTHE выступили с бывшим вокалистом SONIC SYNDICATE Richard'ом Sjunesson'ом 17 июня в Sahanranta, Нокиа, Финляндия.



Сет-лист:



"Fearless"

"Viral"

"Digital World"

"Make It Better"

"Hunger"

"Invincible"

"Crystalline"

"Maximize"

"Amaranthine"

"Helix"

"Strong"

"Breakthrough Starshot"

"The Nexus"

"Call Out My Name"



Бис:

"Archangel"

"That Song" / "We Will Rock You" (Queen cover)

"Drop Dead Cynical"







