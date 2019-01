сегодня



Музыканты THIN LIZZY , U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY



По сообщению ScreenDaily.com, Emer Reynolds работает над документальным фильмом о карьере Фила Лайнотта.



В фильм, получивший название "Phil Lynott: Songs For While I'm Away", войдут интервью с Eric'ом Bell'ом, Scott'ом Gorham'ом, Darren'ом Wharton'ом из THIN LIZZY, Adam'ом Clayton'ом из U2, Suzi Quatro, Huey Lewis'ом и вокалистом METALLICA James'ом Hetfield'ом.



Дата выхода фильма не сообщается.











