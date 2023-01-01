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Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 17
*OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за раз... 13
*BLAZE BAYLEY: «Конец был близок» 12
*NICK BARKER страдает от почечной недостаточности 10
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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Thin Lizzy

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29 июл 2023 : 		 Трейлер новой книги о THIN LIZZY

22 мар 2023 : 		 THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии

5 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»

18 ноя 2022 : 		 Переиздание THIN LIZZY выйдет зимой

9 май 2022 : 		 Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом

15 дек 2021 : 		 GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY

21 окт 2021 : 		 WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY

28 сен 2021 : 		 SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY

14 июн 2021 : 		 Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле

7 апр 2021 : 		 Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной

17 мар 2021 : 		 DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY

18 ноя 2020 : 		 Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY

1 окт 2020 : 		 Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью

25 авг 2020 : 		 DANKO JONES исполняет THIN LIZZY

22 авг 2020 : 		 Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью

21 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY

16 авг 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер

18 июн 2020 : 		 Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью

19 май 2020 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY

2 фев 2020 : 		 ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY

31 янв 2020 : 		 TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY

19 янв 2020 : 		 SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 ноя 2019 : 		 Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY

30 окт 2019 : 		 Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле

29 окт 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»
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Трейлер новой книги о THIN LIZZY



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Rufus Publications опубликовали трейлер к книге "Portraits Of Phil Lynott". В продажу она поступает с 31 июля

THIN LIZZY - Rufus Publications Announces




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