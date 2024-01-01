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|||| 26 окт 2024

THIN LIZZY вернулись в чарты



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THIN LIZZY не выпускали новых студийных альбомов уже несколько десятилетий, но интерес к их творчеству не угасает. Группа, воссоединившаяся в 90-х после длительного перерыва, до сих пор выпускает ретроспективные проекты, а ее поклонники продолжают расхватывать все, что предлагают рокеры.

Сейчас группа возвращается в чарты Великобритании с только что вышедшим сборником — хотя случайным поклонникам не стоит ожидать от этого релиза нового, ранее не издававшегося материала. 1976 — это бокс-сет, включающий в себя многое из того, над чем группа работала в течение этого года, который стал для ирландских любимчиков знаменательным.

1976 дебютирует в паре рейтингов. По совпадению, он занимает 18-е место как в рейтинге официальных продаж альбомов, так и в рейтинге официальных физических альбомов, что позволяет THIN LIZZY еще раз попасть в двадцатку лучших.

Несмотря на то, что THIN LIZZY не выпускали новых альбомов уже много лет, 2024 год был очень насыщенным для THIN LIZZY в британских чартах. Группа несколько раз дебютировала на вершинах хит-парадов, представив проекты в стиле «ретро» и ориентированные на фанатов релизы, которые продолжают хорошо продаваться и по сей день - даже спустя столько десятилетий.

Помимо 1976, в начале этого года в чартах также появился Live and Dangerous at Hammersmith 16 Nov 1976. Этот проект был приурочен ко Дню музыкального магазина (Record Store Day) и он мгновенно стал бестселлером, хотя и недолговечным.

В то время как 1976 начинает свое пребывание в чартах, еще один релиз THIN LIZZY возвращается в списки лучших. Jailbreak, их шестой полноформатник, вновь появился в трех разных чартах. Первоначально диск был выпущен в 1976 году, так что вполне логично, что он снова станет успешным в то же время, когда дебютирует бокс-сет, включающий все их работы того года.

Jailbreak вернулся в чарты Official Albums Sales (№ 83), Official Physical Albums (№ 76) и Official Vinyl Albums (№ 30) в Великобритании. Когда альбом был впервые выпущен несколько десятилетий назад, он поднялся до № 10 в главном списке самых популярных изданий страны, поскольку появился в период, когда команда была в центре внимания.

THIN LIZZY Return To UK Charts With 1976 Box Set




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