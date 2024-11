сегодня



Новый альбом THIN LIZZY выйдет зимой



24 января THIN LIZZY выпустят новую работу, получившую название "Acoustic Sessions". Первый сингл из этого релиза, "Whiskey In The Jar", доступен ниже.



Eric Bell: «Я помню, как записывал песню «Eire» с нашего дебютного альбома «Thin Lizzy» в 1971 году. Я написал основную гитарную партию сначала на акустической гитаре, а потом мы ее доработали. Я играл на 12-струнной акустике на протяжении всего трека, а затем ввел электрогитару. Это пригодилось нам в студии в Белфасте, где мы записали новые гитарные партии, чтобы создать новые акустические версии THIN LIZZY некоторых из наших любимых песен, воссоздав те оригинальные акустические партии и добавив вокал, который Филип записал в тот день, и те оригинальные партии ударных, которые Брайан придумал во время оригинальных сессий записи».



Продюсер Richard Whittaker: «Традиционно авторы песен и группы использовали акустические „полиритмические“ инструменты, такие как фортепиано или гитара, для демонстрации или набросков своих идей. В большинстве случаев эти партии заменяются по мере развития процесса записи, но иногда эти основные элементы выживают и остаются нетронутыми. Я столкнулся с этим во время проекта «Vagabonds». Проанализировав все записи Decca, я представил список идей, но в большинстве случаев требовались дополнительные разработки и материалы. Поэтому ребята с лейбла обратились к Eric (Bell), который с радостью включился в проект, и, как мне кажется, между нами получилось нечто действительно уникальное и особенное».



В альбом войдут:



* Mama Nature Said (Acoustic Version)

* A Song For While I'm Away (Acoustic Version)

* Eire (Acoustic Version)

* Slow Blues (Acoustic Version)

* Dublin (Acoustic Version)

* Whiskey In The Jar (Acoustic Version)

* Here I Go Again (Acoustic Version)

* Shades Of A Blue Orphanage (Acoustic Version)

* Remembering Pt. 2 (Acoustic Version)

* Slow Blues G.M. (Gary Moore) (Acoustic Version)



Альбом будет доступен на CD и виниле, а также специальном виниловом издании с бонус-треком.







