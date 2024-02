сегодня



Винил THIN LIZZY выйдет весной



Elusive Disc сообщили о том, что 12 апреля на двойном виниле лимитированным тиражом состоится выпуск альбома THIN LIZZY Life Live:



LP1:

"Thunder & Lightning"

"Waiting For An Alibi"

"Jailbreak"

"Baby Please Don't Go"

"Holy War"

"Renegade"

"Hollywood (Down On Your Luck)"

"Got To Give It Up"

"Angel Of Death"

"Are You Ready"





LP2:

"The Boys Are Back In Town"

"Cold Sweat"

"Don't Believe A Word"

"Killer On The Loose"

"The Sun Goes Down"

"Emerald"

"Roisin Dubh (Black Rose) A Rock Legend"

"Still In Love With You"

"The Rocker"







