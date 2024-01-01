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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 27
*Возвращение THE KOVENANT 25
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео BRUCE DICKINSON 19
*Новое видео RAGE 16
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Thin Lizzy

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Винил THIN LIZZY выйдет весной



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Elusive Disc сообщили о том, что 12 апреля на двойном виниле лимитированным тиражом состоится выпуск альбома THIN LIZZY Life Live:

LP1:
"Thunder & Lightning"
"Waiting For An Alibi"
"Jailbreak"
"Baby Please Don't Go"
"Holy War"
"Renegade"
"Hollywood (Down On Your Luck)"
"Got To Give It Up"
"Angel Of Death"
"Are You Ready"


LP2:
"The Boys Are Back In Town"
"Cold Sweat"
"Don't Believe A Word"
"Killer On The Loose"
"The Sun Goes Down"
"Emerald"
"Roisin Dubh (Black Rose) A Rock Legend"
"Still In Love With You"
"The Rocker"

THIN LIZZY - Super Limited Edition Translucent Blue Double LP Edition Of Life Live Album To Arrive In April




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