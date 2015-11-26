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Thin Lizzy

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14 июн 2021 : 		 Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле

7 апр 2021 : 		 Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной

17 мар 2021 : 		 DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY

18 ноя 2020 : 		 Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY

1 окт 2020 : 		 Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью

25 авг 2020 : 		 DANKO JONES исполняет THIN LIZZY

22 авг 2020 : 		 Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью

21 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY

16 авг 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер

18 июн 2020 : 		 Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью

19 май 2020 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY

2 фев 2020 : 		 ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY

31 янв 2020 : 		 TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY

19 янв 2020 : 		 SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 ноя 2019 : 		 Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY

30 окт 2019 : 		 Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле

29 окт 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»

17 окт 2019 : 		 SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла

9 окт 2019 : 		 Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?

14 авг 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию

13 авг 2019 : 		 TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY

23 янв 2019 : 		 Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY

1 ноя 2017 : 		 Основатель THIN LIZZY выпускает альбом

6 янв 2017 : 		 Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY

5 дек 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS
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Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле



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30 июля этого года состоится выход сборника лучших композиции THIN LIZZY на двойном виниле, в который войдут следующие треки:

Side One
"The Boys Are Back in Town"
"Jailbreak"
"Don't Believe A Word"
"Dancing in The Moonlight (It's Caught Me in Its Spotlight)"
"Waiting for An Alibi"
"Rosalie" (Live)

Side Two
"Do Anything You Want To"
"Chinatown"
"Sarah" (Version 3)
"Fighting My Way Back"
"Killer on The Loose"
"Hollywood (Down on Your Luck)"

Side Three
"Thunder and Lightning"
"Renegade"
"Still in Love with You"
"The Sun Goes Down"

Side Four

"Whiskey in The Jar"
"Bad Reputation"
"The Rocker"
"Showdown"
"Cold Sweat"
"Wild One"

THIN LIZZYвЂ™s Greatest Hits To Be Released On Vinyl In July



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