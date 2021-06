сегодня



Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле



30 июля этого года состоится выход сборника лучших композиции THIN LIZZY на двойном виниле, в который войдут следующие треки:



Side One

"The Boys Are Back in Town"

"Jailbreak"

"Don't Believe A Word"

"Dancing in The Moonlight (It's Caught Me in Its Spotlight)"

"Waiting for An Alibi"

"Rosalie" (Live)



Side Two

"Do Anything You Want To"

"Chinatown"

"Sarah" (Version 3)

"Fighting My Way Back"

"Killer on The Loose"

"Hollywood (Down on Your Luck)"



Side Three

"Thunder and Lightning"

"Renegade"

"Still in Love with You"

"The Sun Goes Down"



Side Four



"Whiskey in The Jar"

"Bad Reputation"

"The Rocker"

"Showdown"

"Cold Sweat"

"Wild One"







