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SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY



BLACK STAR RIDERS заключили контракт с Earache Records:



Ricky Warwick: "Мы очень рады объявить о нашем новом соглашении с Earache Records. Мы провели потрясающие восемь лет с Nuclear Blast, и я хочу поблагодарить всех за их преданность и самоотдачу в течение этого времени, но пришло время расстаться, и Earache полностью справились с этой задачей! Мы не можем дождаться начала новых отношений с замечательной командой/



Нам очень жаль, что Scott уходит, но мы обсуждали с ним серьезные обязательства по мировым гастролям в связи с новым альбомом, и Scott решил, что хочет сосредоточиться только на THIN LIZZY - и, будучи легендой, никто из нас не может его винить. Мы все желаем ему всего наилучшего, и он будет стремиться вернуть THIN LIZZY на сцену с 2022 года, имея плотный график, поэтому он не будет скучать по мне слишком сильно!"







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