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все новости группы
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Ирландия
28 сен 2021 :
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SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY
14 июн 2021 :
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Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле
7 апр 2021 :
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Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной
17 мар 2021 :
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DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
18 ноя 2020 :
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Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY
1 окт 2020 :
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Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью
25 авг 2020 :
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DANKO JONES исполняет THIN LIZZY
22 авг 2020 :
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Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью
21 авг 2020 :
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Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY
16 авг 2020 :
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Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер
18 июн 2020 :
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Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью
10 июн 2020 :
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Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью
19 май 2020 :
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Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY
2 фев 2020 :
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ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY
31 янв 2020 :
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TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY
19 янв 2020 :
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SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 ноя 2019 :
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Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY
30 окт 2019 :
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Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле
29 окт 2019 :
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Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»
17 окт 2019 :
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SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019 :
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Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?
14 авг 2019 :
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Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию
13 авг 2019 :
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TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY
23 янв 2019 :
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Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY
1 ноя 2017 :
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Основатель THIN LIZZY выпускает альбом
6 янв 2017 :
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Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY
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сегодня
SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY
BLACK STAR RIDERS заключили контракт с Earache Records:
Ricky Warwick: "Мы очень рады объявить о нашем новом соглашении с Earache Records. Мы провели потрясающие восемь лет с Nuclear Blast, и я хочу поблагодарить всех за их преданность и самоотдачу в течение этого времени, но пришло время расстаться, и Earache полностью справились с этой задачей! Мы не можем дождаться начала новых отношений с замечательной командой/
Нам очень жаль, что Scott уходит, но мы обсуждали с ним серьезные обязательства по мировым гастролям в связи с новым альбомом, и Scott решил, что хочет сосредоточиться только на THIN LIZZY - и, будучи легендой, никто из нас не может его винить. Мы все желаем ему всего наилучшего, и он будет стремиться вернуть THIN LIZZY на сцену с 2022 года, имея плотный график, поэтому он не будет скучать по мне слишком сильно!"
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