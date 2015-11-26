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Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной



После успеха книг-раскарасок MOTÖRHEAD и JUDAS PRIEST, выпущенных в прошлом году, Rock N' Roll Colouring продолжит серию в этом выпуском подобных изданий о THIN LIZZY и MEGADETH.











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