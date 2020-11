18 ноя 2020



Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY



Музыканты Nate Garrett, Santos Montano (Old Man Gloom), Jeff Matz (High On Fire), Brett Campbell (Pallbearer), Jeff Martin (Lo-Pan) и Jordan Olds aka Gwarsenio Hall записали карантинное видео на хит THIN LIZZY "Emerald".







