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Ирландия
18 ноя 2024 :
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SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY
1 ноя 2024 :
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Новый альбом THIN LIZZY выйдет зимой
26 окт 2024 :
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THIN LIZZY вернулись в чарты
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Визуальный ряд от THIN LIZZY
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Визуальный ряд от THIN LIZZY
1 сен 2024 :
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Новое видео THIN LIZZY
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Винил THIN LIZZY выйдет весной
19 сен 2023 :
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Юбилейная версия альбома THIN LIZZY выйдет осенью
29 июл 2023 :
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Трейлер новой книги о THIN LIZZY
22 мар 2023 :
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5 фев 2023 :
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Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»
18 ноя 2022 :
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Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом
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GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY
21 окт 2021 :
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14 июн 2021 :
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Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле
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Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной
17 мар 2021 :
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DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
18 ноя 2020 :
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Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY
1 окт 2020 :
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Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью
25 авг 2020 :
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DANKO JONES исполняет THIN LIZZY
22 авг 2020 :
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Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью
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Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY
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Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер
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SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY
SCOTT GORHAM в недавнем интервью ответил на вопрос, вовлечен ли он сейчас в какие-то проекты:
«Ну, к сожалению, сейчас я не работаю ни над чем действительно серьезным. Я бы очень хотел вернуться, собрать просто офигенный состав THIN LIZZY и снова отправиться в турне по Англии или Европе, или что-то в этом роде.
Я не думаю, что когда-нибудь потеряю любовь к этой музыке, просто потому, что все мы были поглощены процессом ее создания, репетиций, записи. И было много работы, которая — ну, все, каждый участник группы знает всю работу, которая должна быть проделана, чтобы просто быть в состоянии отправиться в путь.
Так что посмотрим. Надеюсь, в ближайшем будущем у меня появятся какие-нибудь новости, и я снова начну играть. Это все, что я могу сказать на данный момент».
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