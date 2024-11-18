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SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY



SCOTT GORHAM в недавнем интервью ответил на вопрос, вовлечен ли он сейчас в какие-то проекты:



«Ну, к сожалению, сейчас я не работаю ни над чем действительно серьезным. Я бы очень хотел вернуться, собрать просто офигенный состав THIN LIZZY и снова отправиться в турне по Англии или Европе, или что-то в этом роде.



Я не думаю, что когда-нибудь потеряю любовь к этой музыке, просто потому, что все мы были поглощены процессом ее создания, репетиций, записи. И было много работы, которая — ну, все, каждый участник группы знает всю работу, которая должна быть проделана, чтобы просто быть в состоянии отправиться в путь.



Так что посмотрим. Надеюсь, в ближайшем будущем у меня появятся какие-нибудь новости, и я снова начну играть. Это все, что я могу сказать на данный момент».







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