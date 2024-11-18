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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 32
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Thin Lizzy

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SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY



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SCOTT GORHAM в недавнем интервью ответил на вопрос, вовлечен ли он сейчас в какие-то проекты:

«Ну, к сожалению, сейчас я не работаю ни над чем действительно серьезным. Я бы очень хотел вернуться, собрать просто офигенный состав THIN LIZZY и снова отправиться в турне по Англии или Европе, или что-то в этом роде.

Я не думаю, что когда-нибудь потеряю любовь к этой музыке, просто потому, что все мы были поглощены процессом ее создания, репетиций, записи. И было много работы, которая — ну, все, каждый участник группы знает всю работу, которая должна быть проделана, чтобы просто быть в состоянии отправиться в путь.

Так что посмотрим. Надеюсь, в ближайшем будущем у меня появятся какие-нибудь новости, и я снова начну играть. Это все, что я могу сказать на данный момент».




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18 ноя 2024
gravitgroove
Лол, ок, Сайкса, быть может, получится уговорить, но вот с Лайноттом явно проблема.

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