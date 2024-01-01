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Фрагмент нового релиза THIN LIZZY
24 января THIN LIZZY выпустят новую работу, получившую название "Acoustic Sessions". Второй сингл из этого релиза, "Slow Blues", доступен ниже.
Eric Bell: «Я помню, как записывал песню «Eire» с нашего дебютного альбома «Thin Lizzy» в 1971 году. Я написал основную гитарную партию сначала на акустической гитаре, а потом мы ее доработали. Я играл на 12-струнной акустике на протяжении всего трека, а затем ввел электрогитару. Это пригодилось нам в студии в Белфасте, где мы записали новые гитарные партии, чтобы создать новые акустические версии THIN LIZZY некоторых из наших любимых песен, воссоздав те оригинальные акустические партии и добавив вокал, который Филип записал в тот день, и те оригинальные партии ударных, которые Брайан придумал во время оригинальных сессий записи».
Продюсер Richard Whittaker: «Традиционно авторы песен и группы использовали акустические „полиритмические“ инструменты, такие как фортепиано или гитара, для демонстрации или набросков своих идей. В большинстве случаев эти партии заменяются по мере развития процесса записи, но иногда эти основные элементы выживают и остаются нетронутыми. Я столкнулся с этим во время проекта «Vagabonds». Проанализировав все записи Decca, я представил список идей, но в большинстве случаев требовались дополнительные разработки и материалы. Поэтому ребята с лейбла обратились к Eric (Bell), который с радостью включился в проект, и, как мне кажется, между нами получилось нечто действительно уникальное и особенное».
В альбом войдут:
* Mama Nature Said (Acoustic Version)
* A Song For While I'm Away (Acoustic Version)
* Eire (Acoustic Version)
* Slow Blues (Acoustic Version)
* Dublin (Acoustic Version)
* Whiskey In The Jar (Acoustic Version)
* Here I Go Again (Acoustic Version)
* Shades Of A Blue Orphanage (Acoustic Version)
* Remembering Pt. 2 (Acoustic Version)
* Slow Blues G.M. (Gary Moore) (Acoustic Version)
Альбом будет доступен на CD и виниле, а также специальном виниловом издании с бонус-треком.
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