Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом



Mercury Studios сообщили о том, что 24 июня на 2xDVD+CD и Blu-ray+DVD+CD (with the Phil Lynott documentary on the Blu-ray), состоится релиз концертных записей "Phil Lynott Songs For While I'm Away + Thin Lizzy The Boys Are Back In Town Live At The Sydney Opera House October 1978".







