22 мар 2023



THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии



По данным газеты The Irish Post, Thin Lizzy были признаны лучшей ирландской группой всех времен по результатам опроса более 10 000 поклонников музыки. В ходе опроса, который проводился в течение четырех дней перед Днем Святого Патрика, слушателям ирландской радиостанции Radio Nova было предложено выбрать свою любимую ирландскую группу.



В ходе "Референдума Трилистника" более 10 000 слушателей Radio Nova проголосовали через текстовые сообщения, WhatsApp и социальные сети, чтобы выбрать победителя.



Среди 16 лучших оказались: The Boomtown Rats, Something Happens, Ash, The Coronas, U2, Horslips, Snow Patrol, Van Morrison. The Frames, Aslan, The Undertones, Hosier, The Pogues, Sinead O’Connor, The Coronas и Thin Lizzy.







