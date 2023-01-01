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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 32
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 18
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Thin Lizzy

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|||| 22 мар 2023

THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии



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По данным газеты The Irish Post, Thin Lizzy были признаны лучшей ирландской группой всех времен по результатам опроса более 10 000 поклонников музыки. В ходе опроса, который проводился в течение четырех дней перед Днем Святого Патрика, слушателям ирландской радиостанции Radio Nova было предложено выбрать свою любимую ирландскую группу.

В ходе "Референдума Трилистника" более 10 000 слушателей Radio Nova проголосовали через текстовые сообщения, WhatsApp и социальные сети, чтобы выбрать победителя.

Среди 16 лучших оказались: The Boomtown Rats, Something Happens, Ash, The Coronas, U2, Horslips, Snow Patrol, Van Morrison. The Frames, Aslan, The Undertones, Hosier, The Pogues, Sinead O’Connor, The Coronas и Thin Lizzy.

THIN LIZZY Voted Best Irish Band Of All Time In Ireland




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