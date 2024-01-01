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Thin Lizzy

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SCOTT GORHAM назвал тех, кого хотел бы видеть в THIN LIZZY



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SCOTT GORHAM в недавнем интервью ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть в гипотетическом новом составе THIN LIZZY:

«Существует огромное количество отличных музыкантов. Например, Vivian Campbell из DEF LEPPARD, Richard Fortus из GUNS N' ROSES. Я работал с каждым из них. Marco Mendoza - отличный басист, так что да, я к тому, что есть множество подходящих людей».

Однако тем, кто ждет, что LIZZY снова выйдут на сцену, не стоит особо рассчитывать на успех:

«Проблема в том, что у всех у них есть основная работа. Им нужно платить по своим счетам, и я представляю, что это немалые суммы. Так что в таких случаях мне приходится ждать, ждать, когда все звезды сойдутся идеально, чтобы все выстроились в ряд на сцене».




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