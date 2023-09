19 сен 2023



Юбилейная версия альбома THIN LIZZY выйдет осенью



17 ноября состоится выпуск юбилейной версии альбома THIN LIZZY, "Vagabonds Of The Western World", приуроченной к 50-летию пластинки, включающей такие хиты, как "Whiskey In The Jar" и "The Rocker". Альбом будет доступен на виниле и CD и снабжен массой бонусного материала, включая как редкие записи, так и редкие фотографии и памятные элементы той эпохи. В оригинале пластинка вышла 21 сентября 1973 года:



CD1



01. Mama Nature Said

02. The Hero And The Madman

03. Slow Blues

04. The Rocker

05. Vagabond Of The Western World

06. Little Girl In Bloom

07. Gonna Creep Up On You

08. A Song For While I'm Away

09. Whiskey In The Jar (Single A-Side)

10. Black Boys On The Corner (Single B-Side)

11. Randolph's Tango (Single A-Side)

12. Broken Dreams (Single B-Side)

13. The Rocker - Single A-Side (edit)

14. Here I Go Again - Single B-Side

15. Cruising In The Lizzymobile - Single B- Side (Germany)



CD2



01. Whiskey In The Jar - John Peel Session

02. Suicide - John Peel Session

03. Black Boys On The Corner - John Peel Session

04. 1969 Rock - RTE Radio Eireann Session

05. Suicide - RTE Radio Eireann Session

06. Broken Dreams - RTE Radio Eireann Session

07. Eddie's Blues/Blue Shadows - RTE Radio Eireann Session

08. Vagabonds of the Western World - John Peel Session

09. Little Girl in Bloom - John Peel Session

10. Gonna Creep Up On You - John Peel Session

11. Randolphs Tango - John Peel Session

12. The Rocker - John Peel Session

13. Slow Blues - John Peel Session

14. Randolphs Tango - Bob Harris Session

15. Little Girl in Bloom - Bob Harris Session

16. The Rocker - Bob Harris Session

17. The Rocker - Radio One In Concert

18. Thing's Ain't Working Out Down At The Farm - Radio One In Concert

19. Slow Blues - Radio One In Concert

20. Gonna Creep Up On You - Radio One In Concert

21. Suicide - Radio One In Concert



CD3



01. Gonna Creep Up On You (Take 2) Instrumental

02. Little Girl In Bloom (Take 2) Instrumental breaks down

03. Here I Go Again (Extended Version)

04. The Rocker (Take 1) Instrumental

05. Slow Blues (Take 2) Instrumental

06. Suicide (Take 3) Instrumental

07. Suicide gtr Needles And Pins Jam

08. A Ride In The Lizzy Mobile (Take 2) Instrumental

09. Mama Nature Said - Vox and Organ (Take 6)

10. Whiskey In The Jar - Alternate Mix Extended Version

11. Black Boys On The Corner - Alternate Mix

12. Gonna Creep Up On You (Acetate)

13. Baby's Been Messin' (Acetate)



Blu-ray



01. Mama Nature Said

02. The Hero And The Madman

03. Slow Blues

04. The Rocker

05. Vagabond Of The Western World

06. Little Girl In Bloom

07. Gonna Creep Up On You

08. A Song For While I'm Away







+0 -0



просмотров: 190