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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 22
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 17
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Thin Lizzy

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Видео с текстом от THIN LIZZY



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24 января THIN LIZZY выпустили новую работу, получившую название "Acoustic Sessions". Четвертый сингл из этого релиза, Shades Of A Blue Orphanage, доступен ниже.




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