Документальный фильм о легенде THIN LIZZY : Трейлер



Break Out Pictures представили трейлер к долгожданному документальному фильму о легенде THIN LIZZY Филе Лайнотте "Phil Lynott: Songs For While I’m Away", который выходит в прокат в кинотеатрах Ирландии осенью этого года.













