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*DEEP PURPLE в чартах 156
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 37
*DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью 20
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Thin Lizzy

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21 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY

16 авг 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер

18 июн 2020 : 		 Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью

19 май 2020 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY

2 фев 2020 : 		 ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY

31 янв 2020 : 		 TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY

19 янв 2020 : 		 SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 ноя 2019 : 		 Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY

30 окт 2019 : 		 Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле

29 окт 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»

17 окт 2019 : 		 SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла

9 окт 2019 : 		 Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?

14 авг 2019 : 		 Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию

13 авг 2019 : 		 TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY

23 янв 2019 : 		 Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY

1 ноя 2017 : 		 Основатель THIN LIZZY выпускает альбом

6 янв 2017 : 		 Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY

5 дек 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления THIN LIZZY

20 апр 2016 : 		 Басист AEROSMITH и барабанщик JUDAS PRIEST выступят с THIN LIZZY

12 апр 2016 : 		 Гитарист THIN LIZZY исполнил хиты группы с оркестром

26 янв 2016 : 		 Оригинальный гитарист THIN LIZZY выпускает сольную работу

20 янв 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в THIN LIZZY

31 июл 2013 : 		 Переиздание "Thunder And Lightning" THIN LIZZY выйдет в сентябре

18 дек 2012 : 		 THIN LIZZY назовут имя новой группы на Рождество
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Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY



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Осенью в кинотеатрах состоится премьера документального фильма о лидере THIN LIZZY Филе Лайнотте, Phil Lynott: Songs For While I’m Away — официальный трейлер доступен ниже.

THIN LIZZY - Official Video Trailer Released For Upcoming "PHIL LYNOTT: Songs For While IвЂ™m Away" Documentary



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